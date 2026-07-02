Фото: поліція

ДТП сталася 1 липня близько 14:30 у межах села Затемне Львівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Житель Золочівського району за кермом автомобіля Renault Kangoo не впорався з керуванням. Внаслідок цього легковик з’їхав з дороги у кювет і перекинувся.

Від отриманих травм 76-річний водій загинув на місці.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 30 червня на Львівщині водій випав із салону, коли легковик перекинувся у кювет. Від отриманих травм чоловік помер на місці.