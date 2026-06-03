08:53  03 червня
Смертельна ДТП на Закарпатті: один підліток загинув, троє людей у лікарні
08:22  03 червня
Раптово вийшов на колію: на Рівненщині потяг на смерть збив 17-річного хлопця
00:55  03 червня
Дружина Дмитра Монатіка показала, як "гуляла" з сином в укритті
UA | RU
UA | RU
03 червня 2026, 08:10

РФ запустила по Україні майже 200 безпілотників: є влучання на семи локаціях

03 червня 2026, 08:10
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 3 червня РФ атакувала Україну 198 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 189 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 7 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

атака на Україну 3 червня 2026 року

Нагадаємо, вночі 3 червня російські війська понад 15 разів ударили по Дніпропетровській області безпілотниками та артилерією. Під ворожим вогнем опинилися три райони області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли дрон ППО безпілотники
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
Ворог ударив по двох районах Харкова: пʼятеро поранених
03 червня 2026, 09:57
На Львівщині легковик вилетів з дороги та перекинувся: водійка в лікарні
03 червня 2026, 09:40
У Санкт-Петербурзі дрони атакували нафтовий термінал: спалахнула масштабна пожежа
03 червня 2026, 09:36
На окупованій Запорізькій АЕС стався 17-й блекаут – Енергоатом
03 червня 2026, 09:28
Миколаївщина під ударом "Шахеда": поранено 65-річного чоловіка
03 червня 2026, 09:19
Житель Харківщини знайшов на подвір’ї 100-кілограмову авіабомбу
03 червня 2026, 09:12
Росіяни атакували Херсон дронами та артилерією: загинула жінка, шестеро поранених
03 червня 2026, 08:56
Смертельна ДТП на Закарпатті: один підліток загинув, троє людей у лікарні
03 червня 2026, 08:53
Евакуація на Харківщині: з 7 населених пунктів вивезуть 7157 мешканців
03 червня 2026, 08:46
Ховав гранати у банках з повидлом: на Закарпатті викрили торговця боєприпасами
03 червня 2026, 08:38
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Віктор Ягун
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »