04 квітня 2026, 13:45

У Тернополі створили Раду Дій: до експертної платформи увійшли 12 фахівців

04 квітня 2026, 13:45
Фото: ГО "Захист держави"
Тернопільський осередок громадської організації "Захист держави" запустив новий проєкт – Раду Дій. Це експертний майданчик, який об’єднав фахівців із різних галузей: від освіти та права до бізнесу й волонтерства

Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook, передає RegioNews.

Метою платформи є розробка стратегічних рекомендацій та системна робота над актуальними викликами регіону. Учасники планують проводити регулярні зустрічі для напрацювання рішень, які оформлюватимуть у вигляді резолюцій та спрямовуватимуть до органів державної влади та місцевого самоврядування.

До складу Ради Дій увійшли:

  • Володимир Кравець – професор, член-кореспондент АПН України;
  • Вадим Боярський – Шумський міський голова;
  • Андрій Говера – священнослужитель;
  • Сергій Захарчишин – директор ТОВ "Тервікнопласт", голова обласної федерації роботодавців;
  • Ростислав Лукашов – юрист, директор ТОВ "Константа Юргруп";
  • Геннадій Яворський – голова редакційної колегії при ОДА;
  • Владислав Авдєєнко – адвокат, директор ТОВ "Біоенергопродукт";
  • Ірина Колодка – викладачка та депутатка Бережанської міськради;
  • Віктор Глова – ветеран та підприємець;
  • Володимир Мосейко – волонтер, голова ГО "Десантно-козацький рій";
  • Володимир Мариновський – громадський діяч, волонтер та футбольний функціонер;
  • Ігор Яворський – футбольний тренер, майстер спорту України.
Віталій Мариновський
Віталій Мариновський

Як зазначив керівник тернопільського осередку ГО "Захист держави" Віталій Мариновський, створення ради є логічним продовженням річної діяльності організації. Очікується, що залучення досвідчених практиків допоможе зробити роботу команди більш вагомою та результативною.

Нагадаємо, у Львівському осередку ГО "Захист держави" розпочав роботу новий напрямок – "Ветеран у команді". Його мета – допомогти ветеранам повноцінно інтегруватися у цивільне життя через працевлаштування та підтримку.

Тернопіль Захист Держави громадська організація
