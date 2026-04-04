Фото: ГО "Захист держави"

Тернопільський осередок громадської організації "Захист держави" запустив новий проєкт – Раду Дій. Це експертний майданчик, який об’єднав фахівців із різних галузей: від освіти та права до бізнесу й волонтерства

Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook, передає RegioNews.

Метою платформи є розробка стратегічних рекомендацій та системна робота над актуальними викликами регіону. Учасники планують проводити регулярні зустрічі для напрацювання рішень, які оформлюватимуть у вигляді резолюцій та спрямовуватимуть до органів державної влади та місцевого самоврядування.

До складу Ради Дій увійшли:

Володимир Кравець – професор, член-кореспондент АПН України;

Вадим Боярський – Шумський міський голова;

Андрій Говера – священнослужитель;

Сергій Захарчишин – директор ТОВ "Тервікнопласт", голова обласної федерації роботодавців;

Ростислав Лукашов – юрист, директор ТОВ "Константа Юргруп";

Геннадій Яворський – голова редакційної колегії при ОДА;

Владислав Авдєєнко – адвокат, директор ТОВ "Біоенергопродукт";

Ірина Колодка – викладачка та депутатка Бережанської міськради;

Віктор Глова – ветеран та підприємець;

Володимир Мосейко – волонтер, голова ГО "Десантно-козацький рій";

Володимир Мариновський – громадський діяч, волонтер та футбольний функціонер;

Ігор Яворський – футбольний тренер, майстер спорту України.

Віталій Мариновський

Як зазначив керівник тернопільського осередку ГО "Захист держави" Віталій Мариновський, створення ради є логічним продовженням річної діяльності організації. Очікується, що залучення досвідчених практиків допоможе зробити роботу команди більш вагомою та результативною.

Нагадаємо, у Львівському осередку ГО "Захист держави" розпочав роботу новий напрямок – "Ветеран у команді". Його мета – допомогти ветеранам повноцінно інтегруватися у цивільне життя через працевлаштування та підтримку.