У Тернополі створили Раду Дій: до експертної платформи увійшли 12 фахівців
Тернопільський осередок громадської організації "Захист держави" запустив новий проєкт – Раду Дій. Це експертний майданчик, який об’єднав фахівців із різних галузей: від освіти та права до бізнесу й волонтерства
Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook, передає RegioNews.
Метою платформи є розробка стратегічних рекомендацій та системна робота над актуальними викликами регіону. Учасники планують проводити регулярні зустрічі для напрацювання рішень, які оформлюватимуть у вигляді резолюцій та спрямовуватимуть до органів державної влади та місцевого самоврядування.
До складу Ради Дій увійшли:
- Володимир Кравець – професор, член-кореспондент АПН України;
- Вадим Боярський – Шумський міський голова;
- Андрій Говера – священнослужитель;
- Сергій Захарчишин – директор ТОВ "Тервікнопласт", голова обласної федерації роботодавців;
- Ростислав Лукашов – юрист, директор ТОВ "Константа Юргруп";
- Геннадій Яворський – голова редакційної колегії при ОДА;
- Владислав Авдєєнко – адвокат, директор ТОВ "Біоенергопродукт";
- Ірина Колодка – викладачка та депутатка Бережанської міськради;
- Віктор Глова – ветеран та підприємець;
- Володимир Мосейко – волонтер, голова ГО "Десантно-козацький рій";
- Володимир Мариновський – громадський діяч, волонтер та футбольний функціонер;
- Ігор Яворський – футбольний тренер, майстер спорту України.
Як зазначив керівник тернопільського осередку ГО "Захист держави" Віталій Мариновський, створення ради є логічним продовженням річної діяльності організації. Очікується, що залучення досвідчених практиків допоможе зробити роботу команди більш вагомою та результативною.
