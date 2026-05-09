На Прикарпатті ветерани провели перший Чепіонат з пістолету та РСС

Фото: ГО Захист держави

Ветерани з різних міст України об'єднались у Прикарпатті. Там провели чемпіонат зі стрільби

Про це повідомляє ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Зазначається, що в Чепіонаті з пістолету та PCC взяли участь близько 50 учасників з різних міст України. Близько половини з них - військові та ветерани.

"Для нас важливо підтримувати ініціативи, які створюють простір для ветеранів, військових та активної спільноти, де спорт стає способом єднання та взаємопідтримки", - говорять в ГО "Захист держави".

