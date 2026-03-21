Через російську атаку без світла залишився Славутич на Київщині
Внаслідок ворожої атаки вранці 21 березня жителі міста Славутич Київській області залишились без електрики
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.
"Тимчасово без централізованого електропостачання залишився Славутич. Без світла залишилися майже 21 тисяча мешканців", – йдеться у повідомленні.
Енергетики працюють у посиленому режимі. Роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну домівку.
"Об’єкти критичної інфраструктури оперативно переведені на резервне живлення. Тепло- та водопостачання забезпечені. Заклади соціальної сфери працюють на генераторах і акумуляторах. Зв’язок та інтернет працюють", – зазначив голова ОДА.
Пункти незламності відкриті та готові прийняти всіх, хто цього потребує.
Нагадаємо, зранку 21 березня російські військові атакували безпілотниками Запоріжжя. Загинули дві людини, серед постраждалих – дві дитини.