Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

"Тимчасово без централізованого електропостачання залишився Славутич. Без світла залишилися майже 21 тисяча мешканців", – йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють у посиленому режимі. Роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну домівку.

"Об’єкти критичної інфраструктури оперативно переведені на резервне живлення. Тепло- та водопостачання забезпечені. Заклади соціальної сфери працюють на генераторах і акумуляторах. Зв’язок та інтернет працюють", – зазначив голова ОДА.

Пункти незламності відкриті та готові прийняти всіх, хто цього потребує.

Нагадаємо, зранку 21 березня російські військові атакували безпілотниками Запоріжжя. Загинули дві людини, серед постраждалих – дві дитини.