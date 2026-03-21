12:48  21 березня
Смертельна ДТП на Львівщині: вилетів у кювет і наїхав на людей
00:30  21 березня
В Україні відчутно подорожчали помідори: яка тепер ціна за кілограм
12:13  21 березня
На Полтавщині жінка випала з балкону з дев’ятого поверху
UA | RU
UA | RU
21 березня 2026, 09:13

Через російську атаку без світла залишився Славутич на Київщині

21 березня 2026, 09:13
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Внаслідок ворожої атаки вранці 21 березня жителі міста Славутич Київській області залишились без електрики

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

"Тимчасово без централізованого електропостачання залишився Славутич. Без світла залишилися майже 21 тисяча мешканців", – йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють у посиленому режимі. Роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну домівку.

"Об’єкти критичної інфраструктури оперативно переведені на резервне живлення. Тепло- та водопостачання забезпечені. Заклади соціальної сфери працюють на генераторах і акумуляторах. Зв’язок та інтернет працюють", – зазначив голова ОДА.

Пункти незламності відкриті та готові прийняти всіх, хто цього потребує.

Нагадаємо, зранку 21 березня російські військові атакували безпілотниками Запоріжжя. Загинули дві людини, серед постраждалих – дві дитини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли електроенергія Київська область знеструмлення Славутич
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Удар по Запоріжжю: що відомо про стан постраждалих
21 березня 2026, 14:58
ДТП на Кіровоградщині: легковик рознесло вщент, загинули дві людини
21 березня 2026, 14:22
На Вінниччині знешкодили бойову частину російської ракети Х-101
21 березня 2026, 13:46
У Михайлівському соборі прощаються із Патріархом Філаретом
21 березня 2026, 13:24
Смертельна ДТП на Львівщині: вилетів у кювет і наїхав на людей
21 березня 2026, 12:48
На Полтавщині жінка випала з балкону з дев’ятого поверху
21 березня 2026, 12:13
Фонд Дениса Парамонова розширює благодійні проєкти в Україні
21 березня 2026, 11:42
Ранкова атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
21 березня 2026, 11:17
На Миколаївщині внаслідок вибуху у квартирі загинула жінка, двоє її дітей у лікарні
21 березня 2026, 10:49
Нічна атака: ППО знешкодила 148 зі 154 російських безпілотників
21 березня 2026, 10:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Всі блоги »