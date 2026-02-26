На Київщині через чадний газ померли жінка та її донька-підліток
Трагедія сталась на Бориспільщині. Правоохоронці розслідують обставини загибелі матері та її неповнолітньої доньки
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
У місті Яготин у приватному будинку знайшли тіла двох людей. Коли екстрені служби прибули на місце, з'ясувалось, що це 60-річна жінка та її 16-річна донька. Попередньо, ймовірною причиною смерті могло стати отруєння чадним газом внаслідок несправності газового обладнання.
"Слідчі Яготинського відділення поліції Київщини розпочали досудове розслідування (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ)", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині з отруєнням чадним газом госпіталізували родину з двома немовлятами. Причиною називають самовільно встановлений теплогенератор у сусідній квартирі.