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14 січня 2025, 04:15

Жителя Миколаївщини судитимуть за зберігання дитячої порнографії

14 січня 2025, 04:15
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фото: Нацполіція
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Мешканця Південноукраїнська підозрюють у зберіганні відеофайлів, які, за висновками експертизи, класифікуються як дитяча порнографія. За цей злочин 36-річному чоловіку загрожує до шести років ув’язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Миколаївській області.

Зловмисника викрили правоохоронці. Під час обшуку в його помешканні вилучили комп’ютерну техніку та носії інформації, де зберігалися заборонені матеріали. Експертиза підтвердила, що знайдені відеофайли містять незаконний контент.

Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до шести років тюрми. Також фігуранта можуть позбавити права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі слідство триває.

Нагадаємо, на Київщині суд визнав подружжя винними у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії, розбещенні та зґвалтуванні дітей. Зловмисників засудили до 15 років тюрми.

підозра злочин Нацполіція Миколаївська область порнографія
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