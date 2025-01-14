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14 января 2025, 04:15

Жителя Николаевщины будут судить за хранение детской порнографии

14 января 2025, 04:15
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фото: Нацполиция
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Жителя Южноукраинска подозревают в хранении видеофайлов, которые, по выводам экспертизы, классифицируются как детская порнография. За это преступление 36-летнему мужчине грозит до шести лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Николаевской области.

Злоумышленника разоблачили правоохранители. Во время обыска в его квартире изъяли компьютерную технику и носители информации, где хранились запрещенные материалы. Экспертиза подтвердила, что найденные видеофайлы содержат незаконный контент.

Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Также фигуранта могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Следствие продолжается.

Напомним, в Киевской области суд признал супругов виновными в изготовлении и распространении детской порнографии, развращении и изнасиловании детей. Злоумышленников приговорили к 15 годам тюрьмы.

подозрение преступление Нацполиция Николаевская область порнография
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