фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили ППО вночі збили 12 з 17 ударних дронів у сімох областях України. Ракети збити не вдалось

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

В ніч на 15 жовтня росіяни завдали удару по Миколаївщині 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Криму, 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської обл., а також 17-ма ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.).

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збиті 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Чотири російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Станом на 8:30 ще один БпЛА – в повітрі, бойова робота триває.

Нагадаємо, 15 жовтня близько 2:30 російські війська завдали удару по Миколаєву. Загинула жінка, 16 людей отримали травми.