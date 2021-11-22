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22 листопада 2021, 17:53

Миколаївський підліток підробив "Дію" та створював в ній за гроші будь-які документи

22 листопада 2021, 17:53
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Фото: поліція Миколаївської області
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15-річний миколаївець на платній основі створював для громадян у фейковій "Дії" будь-який документ – від ID-паспорта до Covid-сертифіката

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області, передає RegioNews.

За попередніми даними, до підлітка звернулись близько 30 клієнтів, що встигли придбати підроблену "Дію". Наразі всіх їх встановлюють правоохоронці.

Протиправну діяльність юнака викрили слідчі Миколаївського районного управління поліції та кіберполіцейські Миколаївської області під процесуальним керівництвом окружної прокуратури м. Миколаєва.

Правоохоронці встановили, що на базі міжплатформенного середовища розробки мобільних застосунків хлопець створював фейковий мобільний додаток, що повністю ззовні копіював мобільний додаток офіційного Єдиного порталу державних послуг "Дія". У фейковій програмі користувачам надавалась можливість створити собі будь-який документ із представлених в "Дії", на якому генерувався QR-код, але не зчитувався офіційним застосунком. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від коронавірусної хвороби.

Фейковий додаток юнак продавав у месенджері за суму від 250 до 650 гривень. Різниця в сумі залежала від функціоналу та повноти дозволених змін у додатку. Рекламуючи свою розробку, він зазначав, що будь-хто може оформити собі сертифікат про вакцинацію від Covid-19 та інший офіційний документ. Підліток працював лише за умови повної передплати на його електронний гаманець одного з платіжних сервісів країни-агресора, з якого потім виводив кошти на картковий рахунок. Після оплати підліток надсилав замовнику архів з програмним забезпеченням, клієнту лише залишалось його інсталювати на власний смартфон.

У результаті санкціонованого обшуку поліцейські знайшли на комп’ютерній техніці та смартфоні юнака вихідні файли фейкового мобільного додатку "Дія", листування з покупцями та відомості про його продаж і отримані кошти. Речові докази (комп’ютерна техніка, смартфон, накопичувачі інформації та програмне забезпечення) слідчі вилучили і направили на експертизу.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361 КК України "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку", санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Також кіберполіцейськими вживаються заходи для блокування усіх каналів розповсюдження фейкового додатку.

Як повідомлялося, у Харкові кіберполіція викрила 17-річного юнака, який на віддаленому сервері створив сайт, який із браузера мобільного телефону виглядав як оригінальний застосунок "Дія".

Дія кіберполіція підробка Миколаївська область

 
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