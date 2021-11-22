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22 ноября 2021, 17:53

Николаевский подросток подделал "Дію" и создавал в ней за деньги любые документы

22 ноября 2021, 17:53
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Фото: полиция Николаевской области
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15-летний николаевец на платной основе создавал для граждан в фейковом приложении "Дія" любой документ – от ID-паспорта до Covid-сертификата

Об этом сообщает прессслужба полиции Николаевской области, передает RegioNews.

По предварительным данным, к подростку обратились около 30 клиентов, успевших приобрести поддельную "Дію". Сейчас всех их устанавливают правоохранители.

Противоправную деятельность юноши разоблачили следователи Николаевского районного управления полиции и киберполицейские Николаевской области под процессуальным руководством окружной прокуратуры г. Николаева.

Правоохранители установили, что на базе міжплатформенного среды разработки мобильных приложений парень создавал фейковый мобильное приложение, полностью внешне копировал мобильное приложение официального Единого портала государственных услуг "Дія". В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в "Дії", на котором генерировался QR-код, но не считывался официальным приложением. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации от коронавірусної болезни.

Фейковый приложение юноша продавал в мессенджере за сумму от 250 до 650 гривен. Разница в сумме зависела от функционала и полноты разрешенных изменений в приложении. Рекламируя свою разработку, он отмечал, что любой желающий может оформить себе сертификат о вакцинации от Covid-19 и другой официальный документ. Подросток работал лишь при условии полной подписки на его электронный кошелек одного из платежных сервисов страны-агрессора, из которого затем выводил средства на карточный счет. После оплаты подросток присылал заказчику архив с программным обеспечением, клиенту лишь оставалось его инсталлировать на собственный смартфон.

В результате санкционированного обыска полицейские нашли на компьютерной технике и смартфоне юноши исходные файлы фейкового мобильного приложения "Дія", переписка с покупателями и сведения о его продаже и полученные средства. Вещественные доказательства (компьютерная техника, смартфон, накопители информации и программное обеспечение следователи изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 361 УК Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи", санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Также киберполицейскими принимаются меры для блокирования всех каналов распространения фейкового приложения.

Как сообщалось, в Харькове киберполіція разоблачила 17-летнего юношу, который на удаленном сервере создал сайт, который из браузера мобильного телефона выглядел как оригинальное приложение "Дія".

Дія киберполиция подделка Николаевская область

 
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