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14 сентября 2021, 11:59 282

В Николаеве двое неизвестных бросили "коктейль Молотова" в офис адвоката

14 сентября 2021, 11:59 282
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Фото: из открытых источников
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В Николаеве полицейские устанавливают лиц, которые бросили в помещение офиса адвоката бутылки с зажигательной смесью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

С места происшествия сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативной группы изъяли бутылку с неизвестным веществом, которое направят на экспертизу.

В результате возгорания частично повреждено помещение", - рассказали в полиции.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 399 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества защитника или представителя лица", санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что 26 августа неизвестный бросил "коктейль Молотова" в офис Уполномоченного ВР по правам человека. По словам Людмилы Денисовой, никто из работников секретариата не пострадал. Злоумышленника оперативно задержали.

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