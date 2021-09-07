11:06  07 вересня
Радуцький назвав три області з найгіршою епідемічною ситуацією
11:35  07 вересня
На Київщині горіла церква
08:09  07 вересня
На Донбасі зафіксували сім порушень, мінометні обстріли та невідомий безпілотник
UA | RU
UA | RU
07 вересня 2021, 14:16 278

У Миколаєві чоловік виніс хлопчика з палаючої квартири

07 вересня 2021, 14:16 278
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Миколаєві на вул. Лазурна виникла пожежа у квартирі на третьому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Під час пожежі у квартирі знаходився 12-річний хлопчик

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС у Миколаївській області.

До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів сусід виламав двері в тамбур та допоміг хлопчику, 2009 р.н., вийти назовні. Стан здоров'я дитини задовільний", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, пожежу спричинило коротке замикання електромережі.

Від ДСНС працювало 9 осіб, додатково залучались співробітники поліції та медики.

Раніше повідомлялось, що у Київській області у селі Брилівка Ставищенської територіальної громади вранці 7 вересня загорілася церква Івана Богослова.

пожежа ДСНС Миколаїв діти квартира

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
"Аніматори" від СБУ для "За майбутнє". Чим закінчиться для мера Мамая справа про хабар його "правої руки"
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram