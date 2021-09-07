У Миколаєві чоловік виніс хлопчика з палаючої квартири

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У Миколаєві на вул. Лазурна виникла пожежа у квартирі на третьому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Під час пожежі у квартирі знаходився 12-річний хлопчик

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС у Миколаївській області.

До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів сусід виламав двері в тамбур та допоміг хлопчику, 2009 р.н., вийти назовні. Стан здоров'я дитини задовільний", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, пожежу спричинило коротке замикання електромережі.

Від ДСНС працювало 9 осіб, додатково залучались співробітники поліції та медики.

Раніше повідомлялось, що у Київській області у селі Брилівка Ставищенської територіальної громади вранці 7 вересня загорілася церква Івана Богослова.