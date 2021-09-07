В Николаеве мужчина вынес мальчика из горящей квартиры

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В Николаеве на ул. Лазурная возник пожар в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома. Во время пожара в квартире находился 12-летний мальчик

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Николаевской области.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений сосед выломал дверь в тамбур и помог мальчику, 2009 г. р., выйти наружу. Состояние здоровья ребенка удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар повлекло короткое замыкание электросети.

От ГСЧС работало 9 человек, дополнительно привлекались сотрудники полиции и медики.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в селе Брилевка Ставищенской территориальной общины утром 7 сентября загорелась церковь Ивана Богослова.