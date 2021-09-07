В Николаеве мужчина вынес мальчика из горящей квартиры
В Николаеве на ул. Лазурная возник пожар в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома. Во время пожара в квартире находился 12-летний мальчик
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Николаевской области.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений сосед выломал дверь в тамбур и помог мальчику, 2009 г. р., выйти наружу. Состояние здоровья ребенка удовлетворительное", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пожар повлекло короткое замыкание электросети.
От ГСЧС работало 9 человек, дополнительно привлекались сотрудники полиции и медики.
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