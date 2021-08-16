У Києві на Хрещатику сталася масштабна ДТП: утворився величезний затор

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Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні "Київ Оперативний".

У бік Бесарабського ринку утворився великий затор.

Масштабна аварія сталася на Хрещатику, біля КМДА, у бік Бесарабського ринку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ніхто серйозно не постраждав. Поліцейські встановлюють причини аварії.

Нагадаємо, нещодавно у Києві під час руху загорівся автомобіль.