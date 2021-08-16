У Києві на Хрещатику сталася масштабна ДТП: утворився величезний затор
На Хрещатику біля міськради сталася масштабна аварія, зіткнулись декілька автівок
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні "Київ Оперативний".
У бік Бесарабського ринку утворився великий затор.
Масштабна аварія сталася на Хрещатику, біля КМДА, у бік Бесарабського ринку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ніхто серйозно не постраждав. Поліцейські встановлюють причини аварії.
Нагадаємо, нещодавно у Києві під час руху загорівся автомобіль.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Боротьба "дніпропетровських" за Харків. Навіщо Кирило Тимошенко став VIP-агітатором Терехова
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"