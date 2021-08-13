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13 серпня 2021, 08:26 617

Заступника мера Миколаєва взяли під варту з можливістю внесення застави

13 серпня 2021, 08:26 617
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Фото: svidok.info
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Заступнику мера Миколаївської міськради Сергію Коренєву, якого підозрюють у заволодінні 26,8 млн гривень бюджетних коштів, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами судового засідання.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику мера Миколаївської міськради, одному із підозрюваних у заволодінні 26,8 млн гривень бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві", - йдеться у повідомленні.

Так, суд застосував до посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною внесення застави у розмірі 3,5 млн гривень.

Під вартою Коренєв пробуде до 8 жовтня.

Нагадаємо, 10 серпня слідчі НАБУ прийшли з обшуками до квартири заступника мера Миколаєва, директора департаменту ЖКГ Сергія Коренєва.

11 серпня повідомлялось, що слідчі Національного антикорупційного бюро викрили схему розкрадання коштів бюджету у розмірі 26,8 млн гривень на реконструкції Соборної площі у Миколаєві.

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