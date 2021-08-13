Заступника мера Миколаєва взяли під варту з можливістю внесення застави
Заступнику мера Миколаївської міськради Сергію Коренєву, якого підозрюють у заволодінні 26,8 млн гривень бюджетних коштів, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами судового засідання.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику мера Миколаївської міськради, одному із підозрюваних у заволодінні 26,8 млн гривень бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві", - йдеться у повідомленні.
Так, суд застосував до посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною внесення застави у розмірі 3,5 млн гривень.
Під вартою Коренєв пробуде до 8 жовтня.
Нагадаємо, 10 серпня слідчі НАБУ прийшли з обшуками до квартири заступника мера Миколаєва, директора департаменту ЖКГ Сергія Коренєва.
11 серпня повідомлялось, що слідчі Національного антикорупційного бюро викрили схему розкрадання коштів бюджету у розмірі 26,8 млн гривень на реконструкції Соборної площі у Миколаєві.