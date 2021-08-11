Посадовців Миколаївської міськради підозрюють у розкраданні майже 27 мільйонів

Фото: nabu.gov.ua

Слідчі Національного антикорупційного бюро викрили схему розкрадання коштів бюджету у розмірі 26,8 млн гривень на реконструкції Соборної площі у Миколаєві

Як передає RegioNews, про це повідомляють у пресслужбі НАБУ.

Так, згідно з даними слідства, заступник Миколаївського голови й перший заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із директорами компаній забезпечили перемогу у тендері одного наперед визначеного ТОВ.

За даними експертизи, ціни на роботи, які провела ТОВ, були завищені. Учасниками схеми слідство наразі вважає вісім осіб:

заступника миколаївського мера;

першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міськради;

директорів шести приватних компаній. Один з них є чинним депутатом Одеської міськради.

Всім учасникам схеми інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, 10 серпня слідчі НАБУ прийшли з обшуками до квартири заступника мера Миколаєва, директора департаменту ЖКГ Сергія Коренєва.