Заместителя мэра Николаева взяли под стражу с возможностью внесения залога

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Заместителю мэра Николаевского горсовета Сергею Кореневу, которого подозревают в завладении 26,8 млн гривен бюджетных средств, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры по результатам судебного заседания.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю мэра Николаевского горсовета, одному из подозреваемых в завладении 26,8 млн гривен бюджетных средств во время выполнения работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве", - говорится в сообщении.

Так, суд применил к должностному лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,5 млн гривен.

Под стражей Коренев пробудет до 8 октября.

Напомним, 10 августа следователи НАБУ пришли с обысками в квартиру заместителя мэра Николаева, директора департамента ЖКХ Сергея Коренева.

11 августа сообщалось, что следователи Национального антикоррупционного бюро разоблачили схему хищения средств бюджета в размере 26,8 млн гривен на реконструкции Соборной площади в Николаеве.