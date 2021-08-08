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На Миколаївщині та Сумщині знищили майже 500 артснарядів і мін
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08 серпня 2021, 12:11 275

На Миколаївщині та Сумщині знищили майже 500 артснарядів і мін

08 серпня 2021, 12:11 275
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Фото з відкритих джерел
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У суботу, 7 серпня, рятувальники знищили 406 артснарядів часів минулих війн на Миколаївщині та 54 боєприпаси на Сумщині

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"6 серпня, шляхом контрольованого підриву, піротехнічною групою аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області знищено 406 артснарядів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вибухонебезпечні знахідки були виявлені при технічному обстеженні території у Первомайському районі смт. Врадіївка.

Крім того, на Сумщині 6 серпня групою піротехнічних робіт Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни), проведено роботи зі знешкодження 49-ти мінометних мін (50-мм), 5-ти артилерійських снарядів (76, 45-мм) часів Другої світової війни.

Нагадаємо, нещодавно на Черкащині знайшли майже сотню старих снарядів.
Україна Суми рятувальники Миколаїв снаряди

 
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