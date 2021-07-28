На Черкащині знайшли майже сотню старих снарядів

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Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.

Рятувальників викликали на поле поблизу села Кобиляки, де знайшли два предмети, схожі на боєприпаси.

Сапери ДСНС ідентифікували їх як артилерійські снаряди калібру 105 мм.

"Під час обстеження території, сапери виявили ще додатково 93 артснаряди калібром 105 мм часів минулих війн та вилучили їх для подальшого знищення", — додали у Службі порятунку.

Нагадаємо, нещодавно на Донбасі знайшли схрон із гранатами та патронами.