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08 августа 2021, 12:11 272

На Николаевщине и Сумщине уничтожили почти 500 артснарядов и мин

08 августа 2021, 12:11 272
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Фото из открытых источников
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В субботу, 7 августа, спасатели уничтожили 406 артснарядов времен прошлых войн на Николаевщине и 54 боеприпаса на Сумщине

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"6 августа, путем контролируемого подрыва, пиротехнической группой аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожено 406 артснарядов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывоопасные находки были обнаружены при техническом обследовании территории в Первомайском районе пгт. Врадиевка.

Кроме того, на Сумщине 6 августа группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны), проведены работы по обезвреживанию 49-ти минометных мин (50-мм), 5-ти артиллерийских снарядов (76, 45-мм) времен Второй мировой войны.

Напомним, недавно в Черкасской области нашли почти сотню старых снарядов.
Украина Сумы спасатели Николаев снаряды

 
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