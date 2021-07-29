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29 липня 2021, 08:29 36

Біля Миколаєва горів потяг "Київ-Херсон"

29 липня 2021, 08:29 36
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Фото: ДСНС
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Поблизу Миколаєва сталася пожежа у пасажирському потязі "Київ - Херсон". В момент пожежі у потязі знаходилась 71 людина, ніхто не постраждав

Як передає RegioNews, про це повідомили у ГУ ДСНС Миколаївської області.

Повідомлення про пожежу пасажирського потяга 767 Інтер-Сіті сполученням "Київ-Херсон" поблизу м. Миколаєва надійшло 28 липня о 21:25", - розповіли рятувальники.

На місці події було встановлено, що горить задній відсік тягового тепловоза на площі 6 кв.м.

9 пасажирських вагонів, в яких знаходилась 71 особа, в тому числі 60 пасажирів, відчеплено від тепловоза", - йдеться у повідомленні.

О 22:11 пасажирський потяг відправлено на станцію Миколаїв, а о 22:57, після формування, до кінцевої станції Херсон.

Наразі встановлюють причини займання. Жертв та постраждалих немає.

Раніше повідомлялось, що у швидкісному потягу "Інтерсіті", що курсує за маршрутом "Київ - Запоріжжя", виявили технічну несправність. Через це потяг затримується на три години.

поїзд пасажир рятувальники ДСНС Миколаїв

 
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