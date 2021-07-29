Возле Николаева горел поезд "Киев-Херсон"

Фото: ГСЧС

Вблизи Николаева произошел пожар в пассажирском поезде "Киев - Херсон". В момент пожара в поезде находился 71 человек, никто не пострадал

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГУ ДСНС Николаевской области.

Сообщение о пожаре пассажирского поезда 767 Интер-Сити сообщением "Киев-Херсон" вблизи г. Николаева поступило 28 июля в 21:25", - рассказали спасатели.

На месте происшествия было установлено, что горит задний отсек тягового тепловоза на площади 6 кв.м.

9 пассажирских вагонов, в которых находился 71 человек, в том числе 60 пассажиров, отцеплены от тепловоза", - говорится в сообщении.

В 22:11 пассажирский поезд отправлен на станцию ​​Николаев, а в 22:57, после формирования, до конечной станции Херсон.

Сейчас устанавливают причины возгорания. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в скоростном поезде "Интерсити", курсирующий по маршруту "Киев - Запорожье", обнаружили техническую неисправность. Из-за этого поезд задерживается на три часа.