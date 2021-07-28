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28 липня 2021, 16:09 276

На Миколаївщині поліцейський автомобіль потрапив у ДТП: є постраждалі

28 липня 2021, 16:09 276
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Фото: Нацполіція
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У середу, 28 липня, у м. Первомайськ відбулося зіткнення автомобіля Renault та службового авто Mitsubishi Outlander, за кермом якого перебував 26-річний поліцейський

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримав 41-річний водій Renault, який був доставлений до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Наразі призначено службове розслідування обставин автопригоди.

На місці працюють слідчі ДБР.

Нагадаємо, напередодні на Житомирській трасі сталась масштабна ДТП за участі чотирьох легковиків та бензовоза.

ушпиталення ДТП поліція аварія Миколаївська область

 
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