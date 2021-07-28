На Миколаївщині поліцейський автомобіль потрапив у ДТП: є постраждалі
У середу, 28 липня, у м. Первомайськ відбулося зіткнення автомобіля Renault та службового авто Mitsubishi Outlander, за кермом якого перебував 26-річний поліцейський
Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримав 41-річний водій Renault, який був доставлений до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Наразі призначено службове розслідування обставин автопригоди.
На місці працюють слідчі ДБР.
Нагадаємо, напередодні на Житомирській трасі сталась масштабна ДТП за участі чотирьох легковиків та бензовоза.
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