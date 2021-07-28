На Николаевщине полицейский автомобиль попал в ДТП: есть пострадавшие
В среду, 28 июля, в г. Первомайск произошло столкновение автомобиля Renault и служебного авто Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился 26-летний полицейский
Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Николаевской области.
В результате ДТП телесные повреждения получил 41-летний водитель Renault, который был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Сейчас назначено служебное расследование обстоятельств происшествия.
На месте работают следователи ГБР.
Напомним, накануне на Житомирской трассе произошло масштабное ДТП с участием четырех легковушек и бензовоза.
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