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28 июля 2021, 16:09 280

На Николаевщине полицейский автомобиль попал в ДТП: есть пострадавшие

28 июля 2021, 16:09 280
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Фото: Нацполиция
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В среду, 28 июля, в г. Первомайск произошло столкновение автомобиля Renault и служебного авто Mitsubishi Outlander, за рулем которого находился 26-летний полицейский

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В результате ДТП телесные повреждения получил 41-летний водитель Renault, который был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас назначено служебное расследование обстоятельств происшествия.

На месте работают следователи ГБР.

Напомним, накануне на Житомирской трассе произошло масштабное ДТП с участием четырех легковушек и бензовоза.

госпитализация ДТП полиция авария Николаевская область

 
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