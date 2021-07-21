СБУ затримала першого офіційного українця-пірата

СБУ затримала громадянина України, який за версією слідства захопив судно в Індійському океані і вимагав викуп за його звільнення.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу спецслужби.

Піратом виявився житель Миколаївщини. Він влаштувався у міжнародну компанію, яка займається охороною комерційних суден від піратів.

Погрожуючи зброєю капітану корабля, зловмисник заявив команді, що він вимагає зміни курсу судна та грошову винагороду у $500 тис.

Представникам судноплавної компанії вдалося вмовили пірата здати зброю та розблокувати човен за $6 тис

Але коли зловмисник повернувся на плавучу базу охоронної компанії, він захопив її арсенал і почав нові перемовини. Цього разу вимагав $100 тис. – інакше погрожував викинути всю зброю за борт.

Компанія відмовилася виплачувати викуп. Зловмисник встиг викинути частину зброї, а потім його зупинили силою. Оскільки події відбувалися у відкритому морі, то його неможливо було притягнути до відповідальності (на нейтральні води не поширюється юрисдикція жодної держави).

"Пірата вдалося затримати уже в Україні. В ході спецоперації співробітників СБУ зловмисника викрили у Миколаєві. З часу приїзду на Батьківщину він декілька разів міняв паспорти і місця проживання", - додають в спецслужбі.

Затриманому вперше в історії України повідомлено про підозру у піратстві (ч. 1 ст. 446 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що восени 2020 року кіберполіція викрила 60 інтернет-піратів.