СБУ задержала первого официального украинца-пирата

СБУ задержала гражданина Украины, который по версии следствия захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы.

Пиратом оказался житель Николаевщины. Он устроился в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов.

Угрожая оружием капитану корабля, злоумышленник заявил команде, что он требует изменения курса судна и денежное вознаграждение в $500 тыс.

Представителям судоходной компании удалось уговорили пирата сдать оружие и разблокировать лодку за $6 тыс

Но когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. На этот раз требовал $100 тыс. – иначе грозился выбросить все оружие за борт.

Компания отказалась выплачивать выкуп. Злоумышленник успел выбросить часть оружия, а затем его остановили силой. Поскольку события происходили в открытом море, то его невозможно было привлечь к ответственности (на нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одного государства).

"Пирата удалось задержать уже в Украине. В ходе спецоперации сотрудников СБУ злоумышленника разоблачили в Николаеве. Со времени приезда на родину он несколько раз менял паспорта и места жительства", - добавляют в спецслужбе.

Задержанному впервые в истории Украины сообщено о подозрении в пиратстве (ч. 1 ст. 446 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что осенью 2020 киберполиции разоблачила 60 интернет-пиратов.