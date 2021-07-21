СБУ задержала первого официального украинца-пирата
СБУ задержала гражданина Украины, который по версии следствия захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы.
Пиратом оказался житель Николаевщины. Он устроился в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов.
Угрожая оружием капитану корабля, злоумышленник заявил команде, что он требует изменения курса судна и денежное вознаграждение в $500 тыс.
Представителям судоходной компании удалось уговорили пирата сдать оружие и разблокировать лодку за $6 тыс
Но когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. На этот раз требовал $100 тыс. – иначе грозился выбросить все оружие за борт.
Компания отказалась выплачивать выкуп. Злоумышленник успел выбросить часть оружия, а затем его остановили силой. Поскольку события происходили в открытом море, то его невозможно было привлечь к ответственности (на нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одного государства).
"Пирата удалось задержать уже в Украине. В ходе спецоперации сотрудников СБУ злоумышленника разоблачили в Николаеве. Со времени приезда на родину он несколько раз менял паспорта и места жительства", - добавляют в спецслужбе.
Задержанному впервые в истории Украины сообщено о подозрении в пиратстве (ч. 1 ст. 446 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, что осенью 2020 киберполиции разоблачила 60 интернет-пиратов.