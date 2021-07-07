На Миколаївщині звільнився головний чиновник по медикам
Напередодні зі своєї посади пішов начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Павло Георгієв
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації.
Зокрема, Павло Георгієв провів апаратні наради з керівниками закладів охорони здоров’я області та співробітниками управління.
Чиновник висловив подяку колегам за спільну роботу впродовж чотирьох років та окреслив коло питань, що становитимуть зміст роботи медичної галузі Миколаївщини на найближчий час.
Нагадаємо, перший центр масової вакцинації населення від COVID-19 відкрили у Миколаєві. Раніше щеплення можна було отримати лише у пунктах вакцинації та від мобільних бригад.
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