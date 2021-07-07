На Николаевщине уволился главный чиновник по медикам
Накануне со своего поста ушел начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.
В частности, Павел Георгиев провел аппаратные совещания с руководителями учреждений здравоохранения области и сотрудниками управления.
Чиновник выразил благодарность коллегам за совместную работу в течение четырех лет и очертил круг вопросов, которые помогут развиваться медицинской отрасли Николаевщины на ближайшее время.
Напомним, первый центр массовой вакцинации населения от COVID-19 открыли в Николаеве. Ранее прививки можно было получить только в пунктах вакцинации и от мобильных бригад.
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