08:49  07 июля
В Украине выявили еще 610 новых случаев COVID-19
08:31  07 июля
СНБО ввел санкции против 100 украинцев вслед за Минфином США
08:11  07 июля
За сутки ни одного обстрела: на Донбассе царит "тишина"
UA | RU
UA | RU
07 июля 2021, 11:16 297

На Николаевщине уволился главный чиновник по медикам

07 июля 2021, 11:16 297
Читайте також українською мовою
Фото nikolaev.stream
Читайте також
українською мовою

Накануне со своего поста ушел начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

В частности, Павел Георгиев провел аппаратные совещания с руководителями учреждений здравоохранения области и сотрудниками управления.

Чиновник выразил благодарность коллегам за совместную работу в течение четырех лет и очертил круг вопросов, которые помогут развиваться медицинской отрасли Николаевщины на ближайшее время.

Напомним, первый центр массовой вакцинации населения от COVID-19 открыли в Николаеве. Ранее прививки можно было получить только в пунктах вакцинации и от мобильных бригад.

Николаев Чиновник медики

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
Все публикации »
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram