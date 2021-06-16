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16 червня 2021, 16:37 22

У Миколаївській області пройшли антитерористичні навчання

16 червня 2021, 16:37 22
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Фото: Сайт СБУ
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Штаб Антитерористичного центру при СБУ провів масштабні навчання на військових об'єктах Миколаївської області

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацією відомства, метою тренувань стало підвищення рівня міжвідомчої взаємодії під час проведення антитерористичних операцій на об’єктах критичної інфраструктури регіону.

Зазначається, що умовному противнику не вдалося увійти до військового об’єкту і здійснити там вибух.

Крім того, учасники навчань успішно захистили військові об’єкти. У ході спецоперації була виявлена та затримана частина умовної ДРГ, а наслідки її підривної діяльності було нейтралізовано.

У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, ЗСУ, Нацполіції, Патрульної поліції, Нацгвардії, ДПСУ, ДСНС.

Нагадаємо, 15 червня у Кіровоградській області СБУ провела антитерористичні навчання.

Україна СБУ учения військові Миколаївська область

 
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