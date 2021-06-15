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15 июня 2021, 14:39 132

В Николаеве серийная мошенница обманула пенсионеров на четверть миллиона гривен

15 июня 2021, 14:39 132
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Фото: Нацполиция
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В Николаеве оперативники задержали серийную мошенницу, которая действовала по схеме "ваш родственник в полиции". Она представлялась жертвам адвокатом их родственников, которые попали в полицию, а уже потом приходила забрать деньги за свою "работу"

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Аферистку опознали пострадавшие жители областного центра - пенсионеры в возрасте от 81 до 90 лет. Мошенница обманула стариков на общую сумму 260 тыс грн", - говорится в сообщении.

Женщина подозревается в совершении восьми таких эпизодов, и по решению суда сейчас находится под круглосуточным домашним арестом. Известно, что она совершала преступления, находясь на испытательном сроке наказания за ограбление. Ей грозит до трех лет заключения.

Напомним, ранее полиция Киевской области задержала мошенницу, которую подозревают во введении в заблуждение продавцов магазинов и аптек и присвоении их личных вещей.

полиция мошенники Николаев пенсионеры жертва

 
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