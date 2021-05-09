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09 травня 2021, 18:30 5

На Миколаєві відпочиваючі влаштували стрілянину, є постраждалі

09 травня 2021, 18:30 5
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Одного з учасників конфлікту поранили в ногу з рушниці
Одного з учасників конфлікту поранили в ногу з рушниці
Фото з відкритих джерел
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Поліція розслідує обставини конфлікту зі стріляниною, який трапився 9 травня в селі Доманівка Миколаївської області.

Про це пише місцеве видання Миколаївські новини.

9 травня дві компанії відпочивальників посварилися біля магазину в Доманівці. З'ясування стосунків почалося на підвищених тонах, переросло в бійку, а закінчилося тим, що в 38-річного чоловіка пораненили в ногу з рушниці.

У місцевому відділенні поліції розпочато кримінальне провадження за статтею "хуліганство із застосуванням зброї".

46-річного зловмисника затримали. Найближчим часом йому буде оголошено підозру. Зброю вилучили.

38-річного потерпілого доставили в лікарню, його життю нічого не загрожує. Про причини конфлікту не повідомляється.

Нагадаємо, в Очакові на Миколаєві під час проведення святкових заходів 9 травня трапилася бійка між поліцією та учасниками акції, які несли червоні прапори із забороненою символікою.

стрілянина поліція бійка поранення Миколаївська область

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