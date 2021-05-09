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09 мая 2021, 18:30 5

На Николаевщине отдыхающие устроили стрельбу, есть пострадавшие

09 мая 2021, 18:30 5
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Одного из участников конфликта ранили в ногу из ружья
Одного из участников конфликта ранили в ногу из ружья
Фото из открытых источников
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Полиция расследует обстоятельства конфликта со стрельбой, который случился 9 мая в селе Доманевка Николаевской области.

Об этом пишет местное издание Николаевские новости.

9 мая две компании отдыхающих поссорились у магазина в Доманевке. Выяснение отношений началось на повышенных тонах, переросло в драку, а закончилось тем, что в 38-летний мужчина был ранен в ногу из ружья.

В местном отделении полиции начато уголовное производство по статье "Хулиганство с применением оружия".

46-летнего злоумышленника задержали. В ближайшее время ему будет объявлено подозрение. Оружие изъяли.

38-летнего пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. О причинах конфликта не сообщается.

Напомним, в Очакове на Николаевщине во время проведения мероприятий по празднованию победы над нацизмом случилась драка между полицией и участниками акции, которые несли красные флаги с запрещенной символикой.

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