В Николаевской области политик объявил себя главой несуществующего сельсовета

Правоохранителями начата проверка, в ходе которой будет дана правовая квалификация события

Правоохранителями начата проверка, в ходе которой будет дана правовая квалификация события

Фото: из открытых источников

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.

В результате мониторинга полицейскими была обнаружена информация о том, что народный депутат VIII созыва Рады обратился к главе Николаевской областной государственной администрации Виталию Киму на бланке Чаусянского сельского совета, и подписавшись сельским главой.

Полицейскими Первомайского районного отдела полиции указанная информация зарегистрирована в Журнале единого учета и начата проверка", - говорится в сообщении.

В настоящее время известно, что Корнацкий называет себя сельским головой в официальных письмах, которые рассылает руководству области и района. Письмо он оформил на фирменном бланке бывшего Чаусянского сельского совета, указав код ОКПО. А согласно данным Минюста, Чаусянский сельский совет как юридическое лицо находится в стадии ликвидации, поскольку осенью 2020 года его территория вошла в состав Первомайской городской общины и был избран староста ОТГ.

К тому же в реестре руководителем ликвидируемого юридического лица (сельсовета) до сих пор значится другое лицо.

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