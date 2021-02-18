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18 февраля 2021, 14:42 191

В Николаевской области политик объявил себя главой несуществующего сельсовета

18 февраля 2021, 14:42 191
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Фото: из открытых источников
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В Первомайском районном отделе полиции проверяют информацию об использовании депутатом VIII созыва Рады Аркадием Корнацким бланка несуществующего органа местного самоуправления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.

В результате мониторинга полицейскими была обнаружена информация о том, что народный депутат VIII созыва Рады обратился к главе Николаевской областной государственной администрации Виталию Киму на бланке Чаусянского сельского совета, и подписавшись сельским главой.

Полицейскими Первомайского районного отдела полиции указанная информация зарегистрирована в Журнале единого учета и начата проверка", - говорится в сообщении.

В настоящее время известно, что Корнацкий называет себя сельским головой в официальных письмах, которые рассылает руководству области и района. Письмо он оформил на фирменном бланке бывшего Чаусянского сельского совета, указав код ОКПО. А согласно данным Минюста, Чаусянский сельский совет как юридическое лицо находится в стадии ликвидации, поскольку осенью 2020 года его территория вошла в состав Первомайской городской общины и был избран староста ОТГ.

К тому же в реестре руководителем ликвидируемого юридического лица (сельсовета) до сих пор значится другое лицо.

Напомним, "Слуга народа” официально выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в нардепы. Фигурантка дела Шеремета Юлия Кузьменко будет баллотироваться в Раду на Донбассе.

Николаевская ОГА чиновники горсовет село депутаты

 
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