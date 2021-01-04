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04 січня 2021, 16:12 746

Депутата Миколаївської облради внесли до бази "Миротворця" через пост з Путіним

04 січня 2021, 16:12 746
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Він вважає свій вчинок політкоректним
Він вважає свій вчинок політкоректним
Фото: trkmart.tv
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Депутат Миколаївської обласної ради від партії "Опозиційна платформа - За життя" Максим Невінчаний потрапив до бази сайту "Миротворець" через свій пост у Facebook з новорічним привітанням та фотографією президента РФ Путіна.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт "Миротворець".

Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень", – йдеться на сайті.

На сторінці сайту депутат позначений як "пособник російських окупантів" та "провокатор", а також такий, що виступає за "заперечення російської агресії" та "пропаганду русского мира".

В той же час, сам Невінчанний вже відреагував на додавання в "Миротворець", заявивши, що його пост з Путіним критикували "патріоти по відмашці", які "вимістили на ньому своє обурення через високі тарифи, погану медицину та інше". Він упевнений, що його вчинок є політкоректним.

Раніше повідомлялось, що Невінчаний розмістив у себе на сторінці у Facebook зображення Володимира Путіна, таким чином привітавши виборців із Новим роком.

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