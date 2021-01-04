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04 января 2021, 16:12 746

Депутата Николаевского облсовета внесли в базу "Миротворца" за пост с Путиным

04 января 2021, 16:12 746
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Он считает свой поступок политкорректным
Он считает свой поступок политкорректным
Фото: trkmart.tv
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Депутат Николаевского областного совета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Максим Невенчанный попал в базу сайта "Миротворец" за свой пост в Facebook с новогодним поздравлением и фотографией президента РФ Путина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт "Миротворец".

Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений", – говорится на сайте.

На странице сайта депутат обозначен как "пособник российских оккупантов" и "провокатор", а также такой, что выступает за "отрицание российской агрессии" и "пропаганду русского мира".

В то же время, сам Невинчанный уже отреагировал на добавление в "Миротворец", заявив, что его пост с Путиным критиковали "патриоты по отмашке", которые "выместили на нем свое возмущение через высокие тарифы, плохую медицину и прочее". Он уверен, что его поступок является политкорректным.

Ранее сообщалось, что Невенчанный разместил у себя на странице в Facebook изображение Владимира Путина, таким образом поздравив избирателей с Новым годом.

ОПЗЖ облсовет Николаев скандал депутаты
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