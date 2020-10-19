На Запоріжжі підліток викрав з виборчої дільниці урну для голосування

Хлопець хотів пристосувати урну для розведення равликів

Хлопець хотів пристосувати урну для розведення равликів

Фото: Нацполіція

В Запорізькій області до Кам'янсько-Дніпровського відділення поліції надійшло повідомлення від голови виборчої комісії про те, що з приміщення дільниці невідома особа викрала урну для голосування. Всього на виборчій дільниці знаходилось 5 порожніх урн для голосування, одну з яких було викрадено.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр МВС.

Зловмисником виявився 17-річний місцевий мешканець. Коли правоохоронці з’явилися на його подвір’ї, хлопець одразу зізнався у скоєному.

Юнак пояснив, що збирався використати урну, як інкубатор для вирощування і розведення равликів. Проте, дії чоловіка мають ознаки кримінального правопорушення", - повідомили у поліції.

Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що у Чернівцях спостерігачі громадянської мережі ОПОРА зафіксували агітаційні матеріали у приміщенні комунальної бібліотеки.