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Мэр Николаева Сенкевич предлагает запретить все предвыборные встречи из-за коронавируса
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06 октября 2020, 22:22 1

Мэр Николаева Сенкевич предлагает запретить все предвыборные встречи из-за коронавируса

06 октября 2020, 22:22 1
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Фото из открытых источников
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Городской голова Николаева Александр Сенкевич выступил с предложением запретить все предвыборные встречи в городе, даже с соблюдением карантинных норм.

Такое предложение Александр Сенкевич озвучил во время эфира в социальных сетях, пишет RegioNews.

По словам Александра Сенкевича, сегодня он по телефону общался с Главным санврачом Украины Виктором Ляшко, и тот ему сообщил, что Николаев находится на 10-м месте по темпам прироста заболевших коронавирусом.

Тогда мэр попросил тех, кто смотрит его эфир, голосованием оценить его предложение касательно запрета любых массовых мероприятий даже на свежем воздухе и в масках:

Если видите реально массовые собрания, надо вызывать полицию. Я хочу предложить, снова взять на себя ответственность в очередной раз… Как вы относитесь к тому, чтобы сегодня, за три недели до конца выборов, запретить какие-либо массовые собрания, даже на свежем воздухе? Я на самом деле только что вернулся с такой встречи. Всех отсадили на 1,5 метра, на свежем воздухе рассадили. Но не считаете ли вы, что следует вообще запретить такие встречи перед выборами? Я готов своими встречами, как говорится, пожертвовать ради здоровья людей, которые собираются. Если вы так считаете, пишите плюс, а я буду инициировать на комиссии ТЭБ и ЧС решение о запрете проведения таких встреч. И проведем проверку, как будет полиция реагировать, – или она избирательно будет относиться к встречам Сенкевича, или она будет ходить на встречи ко всем кандидатам, – сказал Александр Сенкевич.

Опубліковано Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва Вівторок, 6 жовтня 2020 р.

Напомним, мэр Николаева в прямом эфире клялся на Библии, что ни он, ни его родственники или подставные лица не владеют ни одним заводом по изготовления серой плитки.

коронавирус карантин мэр Николаев Сенкевич Александр агитация
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