В Южноукраїнську хворими на COVID-19 заповнені більше 80% ліжок

За останню добу в місті додалося ще 5 інфікованих коронавірусом

За останню добу в місті додалося ще 5 інфікованих коронавірусом

Загалом у Южноукраїнську вже 84 випадки хвороби. Це найбільше у Миколаївській області.

Про це пише RegioNews з посиланням на Суспільне та Facebook Миколаївської ОДА.

В Южноукраїнську велика завантаженість в лікарні, яка займається хворими на COVID-19. Якщо ситуація буде критичною, місць для лікування не буде, то хворих на коронавірус середньої тяжкості направлятимуть на лікування до Первомайська, а тяжкі хворі направлятимуться до Миколаєва в Центр лікування інфекційних хвороб", - повідомила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська.

Як відомо, станом на ранок 21 червня всього на Миколаївщині зафіксовано 8 нових хворих на COVID-19. Загалом від початку пандемії захворіли 366 мешканців області, із них 57 – медики.

Оперативна інформація щодо заповненості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 у Миколаївській області станом на 21.06.2020 р. Опубліковано Миколаївська обласна державна адміністрація Неділя, 21 червня 2020 р.

Южноукраїнськ лідирує за кількістю хворих на коронавірус в області. На другому місці за поширеністю COVID-19 є місто Миколаїв – у ньому зафіксовано 67 випадків.

Нагадаємо, станом на ранок 21 червня в Україні зафіксовано 36 560 випадків COVID-19, з них 1 002 летальних. 16 509 людей одужало.