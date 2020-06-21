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21 июня 2020, 17:55 3

В Южноукраинске больными COVID-19 заполнены более 80% коек

21 июня 2020, 17:55 3
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В общем в Южноукраинске уже 84 случая болезни. Это больше всех в Николаевской области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Суспільне и Facebook Николаевской ОГА.

В Южноукраинске большая загруженность в больнице, которая занимается больными COVID-19. Если ситуация будет критической, мест для лечения не будет, то больных коронавирусом средней тяжести будут направлять на лечение в Первомайск, а тяжелые больные будут направляться в Николаев в Центр лечения инфекционных болезней", - сообщила пресс-секретарь Николаевского областного штаба по противодействию коронавирусу Валерия Котовская.

Как известно, по состоянию на утро 21 июня всего на Николаевщине зафиксировано 8 новых больных COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 366 жителей области, из них 57 – медики.

Оперативная информация о заполненности коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 в Николаевской области по состоянию на 21.06.2020 г.

Опубликовано Николаевская областная государственная администрация Воскресенье, 21 июня 2020 г.

Южноукраинск лидирует по количеству больных на коронавирус в области. На втором месте по распространенности COVID-19 является город Николаев – в нем зафиксировано 67 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 21 июня в Украине зафиксировано 36 560 случаев COVID-19, из них 1 002 летальных. 16 509 человек выздоровело.

коронавирус COVID-19 Николаев больницы больные Южноукраинск
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