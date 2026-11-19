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Во Львовской области 9-летняя девочка стала жертвой изнасилования. Злоумышленником оказался 75-летний мастер по мебели

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Преступление произошло 17 ноября в Стрыйском районе. 75-летний мастер по сборке мебели был в доме клиентов. Там он изнасиловал их 9-летнюю дочь. Ребенок рассказал о случившемся родителям, а они сразу обратились в полицию.

Мужчину задержали. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Напомним, что ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы ч. 3 ст. 152 УК Украины.