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20 жовтня 2026, 10:51

Удар по Київщині біля траси Київ – Одеса: троє загиблих, четверо поранених

20 жовтня 2026, 10:51
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Фото: Прокуратура України
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У селищі Чабани на Київщині внаслідок влучання ворожого безпілотника поблизу траси Київ – Одеса загинули троє людей, ще четверо дістали поранення

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За попередніми даними, влучання зафіксували неподалік одного з торговельних центрів у Чабанах. Унаслідок удару виникла пожежа автомобілів.

На місці події працюють прокурори, слідчі СБУ та інші оперативні служби. Через наслідки атаки рух транспорту на цій ділянці дороги обмежений.

За процесуального керівництва прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, раніше кореспондент RegioNews повідомив, що вранці 20 жовтня під Києвом, поблизу селища Чабани, зафіксували приліт у районі торговельного центру "Епіцентр". Над місцем події здіймався густий чорний дим.

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