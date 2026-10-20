Фото: ОВА

П’ятеро поранених після вчорашньої ворожої атаки на Кривий Ріг залишаються у лікарні

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"Троє – у тяжкому стані. Це 43-річна жінка та двоє чоловіків віком 37 і 39 років", – йдеться у повідомленні.

Решта постраждалих, серед яких 15-річний хлопець, перебувають у стані середньої тяжкості.

Очільник ОВА нагадав, що удар ворога по промисловому підприємству в місті обірвав два життя. Ще восьмеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, російські війська атакували промислове підприємство у Кривому Розі вранці 19 жовтня. Загинули двоє чоловіків, раніше повідомлялося про сімох поранених.