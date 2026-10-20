Фото: ДСНС

В ніч на 20 жовтня російські війська завдали чергових ударів по Житомирській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Зафіксовані влучання по цивільній та залізничній інфраструктурі. На місцях спалахнули пожежі.

Наразі триває ліквідація однієї з пожеж. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих та травмованих.

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня РФ атакувала Україну 165 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 30 локаціях.