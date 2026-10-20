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Російські війська продовжують цілеспрямовані та систематичні атаки на українську енергосистему

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

У ніч на 20 жовтня та зранку ворог завдав удари по енергетичних об'єктах у Кіровоградській, Житомирській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Внаслідок обстрілів частина споживачів залишилася без електропостачання.

Також складною залишається ситуація у прифронтових і прикордонних регіонах. Через постійні ворожі обстріли та бойові дії зафіксовані нові знеструмлення у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Крім того, на Одещині через негоду без світла залишилися шість населених пунктів.

Аварійно-відновлювальні бригади працюють на всіх пошкоджених об'єктах, де це дозволяє безпекова ситуація. Проте ремонтні роботи суттєво ускладнюються щоденними атаками, тривалими повітряними тривогами та загрозою повторних ударів. Частині споживачів уже вдалося повернути світло.

Через масштабні мережеві обмеження, спричинені ворожими обстрілами, 20 жовтня в окремих регіонах вимушено діють графіки погодинних відключень світла, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Такі заходи необхідні для стабілізації роботи енергосистеми та запобігання масштабнішим аваріям.

Нагадаємо, вночі 20 жовтня російські війська здійснили чергову атаку на Одеську область. Пошкоджень зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури.