Потрійне ДТП на Полтавщині: дві іномарки влетіли в мікроавтобус

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, зіткнулись два легкові автомобілі та мікроавтобус. Аварія сталась поблизу села Підгірне Кременчуцького району. За попередньою інформацією, є загиблі та травмовані. Правоохоронці розпочали з'ясовувати обставини ДТП.

"У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою на даному відрізку шляху поблизу села Підгірне ускладнений рух транспорту в обох напрямках. Безпеку та проїзд на даній ділянці автодороги забезпечують патрульні наряди поліції. Просимо врахувати дану інформацію під час планування поїздок та бути уважними під час руху", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, на Одещині працівник ТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика та втік. Аварія сталася 3 вересня. За даними поліції, хлопчик відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, після чого на нього наїхав автомобіль. Після ДТП водій поїхав із місця події.