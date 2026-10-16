ДТП на Рівненщині: вантажівка збила 16-річного хлопця

Фото: поліція Рівненської області

На Костопільщині Рівненської області внаслідок ДТП травмувався 16-річний хлопець. Його збила вантажівка на автодорозі "Городище — Рівне — Старокостянтинів" поблизу села Рокитне

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Аварія сталася 15 жовтня близько 20:40.

За даними слідства, 22-річний житель Рівного за кермом вантажівки Intercargotruck допустив наїзд на неповнолітнього жителя села Данчиміст. Хлопець рухався краєм проїзної частини в попутному напрямку.

Підлітка доправили до лікарні. Медики попередньо діагностували в нього переломи щелепи та ключиці.

За фактом ДТП слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, на Одещині працівник ТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика та втік. Аварія сталася 3 вересня. За даними поліції, хлопчик відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, після чого на нього наїхав автомобіль. Після ДТП водій поїхав із місця події.