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16 жовтня 2026, 20:29

ДТП на Рівненщині: вантажівка збила 16-річного хлопця

16 жовтня 2026, 20:29
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Фото: поліція Рівненської області
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На Костопільщині Рівненської області внаслідок ДТП травмувався 16-річний хлопець. Його збила вантажівка на автодорозі "Городище — Рівне — Старокостянтинів" поблизу села Рокитне

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 15 жовтня близько 20:40.

За даними слідства, 22-річний житель Рівного за кермом вантажівки Intercargotruck допустив наїзд на неповнолітнього жителя села Данчиміст. Хлопець рухався краєм проїзної частини в попутному напрямку.

Підлітка доправили до лікарні. Медики попередньо діагностували в нього переломи щелепи та ключиці.

За фактом ДТП слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, на Одещині працівник ТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика та втік. Аварія сталася 3 вересня. За даними поліції, хлопчик відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, після чого на нього наїхав автомобіль. Після ДТП водій поїхав із місця події.

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