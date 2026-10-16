Вибухи в Дніпрі: спалахнула пожежа, є загиблий
Увечері 16 жовтня росіяни атакували Дніпро. У передмісті сталась пожежа
Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.
У Дніпрі увечері 16 жовтня пролунали вибухи. Відомо, що сталась пожежа у передмісті. Попередньо, четверо людей дістали поранень. На жаль, загинув чоловік.
Екстрені служби працюють на місці атаки.
Нагадаємо, раніше російські війська здійснили атаку безпілотниками на Харків. Повідомлялося про двох загиблих та 16 постраждалих.
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