Майже 30 атак за день: на Дніпропетровщині загинула жінка, пошкоджені будинки й підприємство

Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж 16 жовтня російські війська майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Загинула 74-річна жінка, ще двоє людей дістали поранень

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, передає RegioNews .

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Внаслідок атак пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, підприємство та магазин.

Загинула 74-річна жінка. Поранень дістали 59-річна жінка та 71-річний чоловік. Вони лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі російські війська атакували Петропавлівську, Миколаївську та Васильківську громади. Там пошкоджені приватні будинки й інфраструктура, виникла пожежа.

Також під ударом був Дніпро.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі Дніпропетровської області на повітряній лінії електропередачі на висоті близько 60 метрів виявили бойову частину безпілотника "Герань-4".