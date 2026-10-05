На Львівщині легковик зіткнувся з автопоїздом: постраждали двоє людей
ДТП сталася 4 жовтня близько 23.30 поблизу міста Дубляни Львівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися автопоїзд DAF під керуванням 48-річного чоловіка та легковик Mercedes-Benz, яким керував 25-річний водій.
Внаслідок зіткнення травми отримали водій легковика та його 23-річна пасажирка. Обох доставили до лікарні.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, а Дніпропетровщині 19-річний водій авто збив чотирьох підлітків. Дітей госпіталізували. Юнаку оголосили підозру.
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
На Харківщині фермери знайшли під час збору соняшника 6 бойових частин російських БпЛА
05 жовтня 2026, 16:08На Тернопільщині чоловік силоміць відібрав мобільний телефон: його затримали
05 жовтня 2026, 15:53Житель Херсонщини працював в окупаційному "МНС": справу передали до суду
05 жовтня 2026, 15:45Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
05 жовтня 2026, 15:40Росіяни атакували Харків КАБом: пошкоджена п’ятиповерхівка
05 жовтня 2026, 15:31Удар по Краматорську: у ДСНС показали наслідки
05 жовтня 2026, 14:50Аварія з двома маршрутками у Києві: серед постраждалих – дитина
05 жовтня 2026, 14:04За кордон "під ключ": на Львівщині продавали "мандрівки" за 15 тисяч
05 жовтня 2026, 13:55РФ ударила дроном по багатоповерхівці на Житомирщині
05 жовтня 2026, 13:49Повітряні тривоги паралізували третину роботи ТЦ у вересні
05 жовтня 2026, 13:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі блоги »